Nhiều người tấn công lực lượng kiểm dịch Covid-19

Ngày 13.4, Công an H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ Ngô Văn Tuân (22 tuổi, ngụ thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, H.Kiến Thụy).

Khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Tuân đã tông xe vào thiếu úy Đặng Trí Chung, Công an H.Kiến Thụy, khiến nạn nhân gãy tay phải. Đến 23 giờ ngày 11.4, Công an H.Kiến Thụy bắt được Tuân. Tuân khai do sử dụng xe đi mượn, không mang giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm nên bỏ chạy khi gặp chốt kiểm soát