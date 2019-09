Nhiều sở TN-MT bị phê bình vì chậm triển khai văn bản điện tử

Dự báo thời tiết hôm nay 10.9.2019, các tỉnh Trung bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 - 37oC; Bắc Bộ có mưa rào và giông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to.