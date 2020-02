Nhiều tàu cá gặp nạn, 1 thuyền viên mất tích

Tàu cá bốc cháy ở Trường Sa, 33 ngư dân may mắn thoát nạn

Khoảng 8 giờ ngày 18.2, tàu cá số hiệu QB 92153 TS do ngư dân Hồ Minh Tiến (thôn Đông Đức, xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng xuất bến từ cảng Gianh được khoảng 0,5 km thì bị lật và chìm do sóng to, nước xoáy; trên tàu có 7 thuyền viên.

Lực lượng biên phòng và ngư dân gần đó tổ chức cứu được 6 thuyền viên ; riêng thuyền viên Trương Hoàng Minh (quê Kiên Giang, tạm trú thôn Đông Đức) mất tích . Hiện lực lượng chức năng và ngư dân đang tập trung tìm kiếm người mất tích.

Sáng cùng ngày, tàu QB 92659 TS (của ngư dân Lê Văn Nhỏ) và tàu QB 92568 TS (của ngư dân Lê Văn Thí, cùng trú xã Đức Trạch) xuất bến được một thời gian ngắn cũng gặp nạn; trên 2 tàu có 14 thuyền viên. Trong đó, tàu QB 92659 TS bị tuột bánh lái, phải neo đậu ngoài cửa biển chờ khắc phục; tàu QB 92568 TS mắc cạn tại cửa Gianh. Các ngư dân đang khắc phục sự cố.

Cũng trong ngày 18.2, lực lượng chức năng H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết cùng người dân tổ chức vớt 3 phương tiện đánh bắt hải sản bị sóng đánh chìm tại cửa biển Phước Tỉnh.

Theo đó, lúc 18 giờ ngày 17.2, tàu cá BV 93457 TS do ông Trần Nguyên (42 tuổi) làm thuyền trưởng và tàu cá BV 92906 TS do ông Nguyễn Văn Sơ (37 tuổi, cùng ngụ xã Phước Tỉnh) làm thuyền trưởng, xuất bến ra khơi đánh bắt hải sản. Khi hai tàu ra đến cửa biển Phước Tỉnh thì bị sóng lớn đánh chìm . Nhận tin báo, Đồn biên phòng Phước Tỉnh phối hợp cùng Đồn biên phòng Chí Linh (Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng người dân huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn. Tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận đưa 11 ngư dân trên 2 tàu gặp nạn lên bờ an toàn.

* Lúc 0 giờ 30 ngày 18.2, tàu câu mực QNa 94646 TS do ông Tô Xuân Thạnh (48 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 32 thuyền viên đang hoạt động tại khu vực đảo Tốc Tan (thuộc quần đảo Trường Sa) thì tàu bốc cháy rồi chìm dần. Thuyền trưởng đã dùng Icom gọi báo cho cơ quan chức năng và các tàu thuyền hoạt động gần đó. Nhận tin báo, tàu cá QNa 94899 TS của ngư dân Trương Công Bình (ngụ cùng thôn) đã kịp đến cứu hộ 33 thuyền viên gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu khiến tàu bị cháy được xác định là do chập điện; thiệt hại ước tính khoảng 6 tỉ đồng.