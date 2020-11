Nhiều tiếng nổ phát ra từ một số ngọn núi, có nguy cơ sạt lở đất cao

Chiều 13.11, ông Hồ Văn Dang, Phó chủ tịch UBND xã Trà Linh (H.Nam Trà My, Quảng Nam), thông tin khoảng 9 giờ ngày 12.11, mưa lớn khiến đất đá từ taluy dương tuyến đường Tắk Ngo - Măng Lùng ở thôn 2 (xã Trà Linh) sạt lở, tràn qua đường vùi lấp nhà anh Trần Xuân Huấn (nóc Măng Lùng) khiến cột, tường đang xây dựng bị đứt gãy, hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị vùi lấp.

Theo ông Dang, ngày 13.11, trên địa bàn có mưa khá to, sương mù bao phủ. Người dân nghe một số tiếng nổ phát ra từ một số ngọn đồi núi và hiện nhiều nơi trên địa bàn có nguy cơ sạt lở đất cao.

Cùng ngày, thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5, có buổi làm việc với Sở chỉ huy tiền phương và UBND H.Phước Sơn liên quan công tác tìm kiếm cứu nạn 4 nạn nhân còn mất tích sau sạt lở ở xã Phước Lộc và cứu trợ, ổn định cuộc sống cho hơn 3.000 nhân khẩu đang bị cô lập tại hai xã Phước Lộc, Phước Thành của H.Phước Sơn.

Tại buổi làm việc, trung tá Phạm Thế Long, Phó trưởng công an H.Bắc Trà My, cho hay liên quan đến vụ sạt lở núi khiến 1 người mất tích, 3 người bị thương (Thanh Niên đã thông tin) tại xã Trà Tân (H.Bắc Trà My), lúc 9 giờ sáng 13.11, các lực lượng đã nối lại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Theo đó, đã huy động 70 cán bộ chiến sĩ gồm công an, quân đội, dân quân... cùng nỗ lực triển khai, cố gắng hoàn thành trước khi bão số 13 đổ bộ.