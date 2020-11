Quảng Nam sơ tán khẩn cấp hàng ngàn người trước nguy cơ sạt lở

Khoảng 9 giờ 30 ngày 10.11, tại thôn An Mỹ (xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) xảy ra một vụ sạt lở núi, vùi lấp ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi).

Lực lượng chức năng sau đó đã tìm được thi thể bà Nga dưới lớp đất đá. Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, cho biết chồng bà Nga mất năm 2019 do ung thư; thời điểm xảy ra vụ sạt lở, 2 người con của bà đang đi học ở TP.Tam Kỳ. Địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo ông Vinh, nguyên nhân sạt lở núi là do mưa lớn trong nhiều ngày khiến ngọn đồi no nước, hình thành một vết trượt từ trên xuống.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết mưa lớn khiến khu vực núi thấp cũng sạt lở. Tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo 9 huyện miền núi khẩn trương sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét theo kế hoạch. Chiều qua, UBND H.Nam Trà My sơ tán khẩn cấp khoảng 400 hộ với gần 1.600 người ở các thôn thuộc xã Trà Mai. Ngoài ra, UBND xã Trà Leng cũng di dời 204 hộ với 612 người đến nơi an toàn.

Theo ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My, để giúp những người dân vừa mất nhà do sạt lở núi và lũ quét ở 2 xã Trà Leng, Trà Vân có chỗ sinh hoạt tạm trong thời gian chờ tái định cư, địa phương sẽ dựng nhà tạm.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để giúp các hộ dân dựng nhà tạm, tận dụng tất cả những gì còn sót lại sau vụ sạt lở. Hôm nay (11.11), lực lượng chức năng H.Nam Trà My phối hợp với lực lượng bộ đội của Quân khu 5 khảo sát vị trí làm nhà tạm cho hơn 70 hộ dân ở xã Trà Leng và xã Trà Vân. Hiện chính quyền địa phương đang chờ lãnh đạo UBND tỉnh và chuyên gia khảo sát, quy hoạch để bố trí khu tái định cư mới cho người dân ở 2 xã này.

Cũng trong sáng qua 10.11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích do sạt lở núi ở xã Trà Leng (H.Nam Trà My) và 4 nạn nhân mất tích do sạt lở núi ở xã Phước Lộc (H.Phước Sơn), nhưng không có kết quả.