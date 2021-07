Nhiều tỉnh, thành phía nam sẽ tiếp tục giãn cách xã hội

Đến ngày 1.8, đồng loạt 19 tỉnh, thành phía nam sẽ hết thời hiệu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng do tình hình dịch vẫn còn phức tạp nên một số tỉnh, thành đề xuất sẽ tăng thêm thời gian thực hiện Chỉ thị 16, đặc biệt TP.HCM dùng biện pháp mạnh hơn để dập dịch.

Sáng 30.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong 19 ngày thực hiện Chỉ thị 16, mỗi ngày ghi nhận hơn 3.300 ca mắc, phần lớn trong khu cách ly, phong tỏa; gần 25.200 bệnh nhân (BN) khỏi bệnh, hiện đang điều trị hơn 36.700 BN, trong đó có 875 BN thở máy và 8 BN đang can thiệp ECMO . Hiện số ca mắc hằng ngày vẫn cao, do dịch đã lây lan sâu vào cộng đồng, nên để kiểm soát dịch bệnh có thể mất hàng tháng. Do đó, ông Phong cho rằng TP.HCM có thể sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa, kể từ sau ngày 1.8.