Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: 'TP.Thuận An, Bình Dương cần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường'

Tại TP.Thuận An ( Bình Dương ), bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Thuận An, cho biết đến nay TP.Thuận An đã ghi nhận 3.824 ca dương tính với Covid-19, 6.783 trường hợp nghi nhiễm và 17.180 F1 đang được các ly tập trung.