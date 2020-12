Nhiều trạm BOT tại địa phương không kịp tiến độ thu phí tự động không dừng

Theo thống kê, trong số 50 trạm thu phí do các tỉnh, thành phố quản lý, còn 7 trạm thuộc 3 tỉnh quản lý (Thái Bình, TP.HCM và Đồng Nai) tiến độ triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) rất chậm, có nguy cơ không kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Trong đó, riêng Cà Mau có 4 trạm thu phí chỉ thu phương tiện thô sơ và nội bộ tỉnh, nên kiến nghị không triển khai ETC.

Đối với các trạm địa phương, hiện có một số vướng mắc, cụ thể: 1 trạm thu phí trên QL39B của tỉnh Thái Bình chưa triển khai ETC, do trạm thu phí này có doanh thu thấp (dưới 10% so với phương án tài chính ), thu không đủ chi phí quản lý; 2 trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) lý do là trạm thu phí để thực hiện công tác bảo trì không ảnh hưởng bởi Quyết định 19 của Thủ tướng nên chưa triển khai. Hiện mới thực hiện công tác thẩm định để phê duyệt hạng mục thu phí lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng.