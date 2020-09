Bắt tạm giam 2 người đánh nhân viên trạm BOT Ninh Xuân nhập viện

Ngày 2.9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Trường Ánh (24 tuổi) và Nguyễn Trường Xuân (34 tuổi, cùng trú tại xã Ninh Xuân, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về tội giết người . Cơ quan công an xác định Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân đã hành hung 2 nhân viên trạm thu phí BOT Ninh Xuân tối 24.8 vừa qua.