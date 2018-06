Nhiều xe buýt trên địa bàn TP.HCM xả khí thải gây ô nhiễm môi trường

Ngày 6.6, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM và một số đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra khí thải xe buýt tại Khu Đại học Quốc gia. Đợt kiểm tra này nằm trong kế hoạch kiểm tra khí thải đối với một số phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông trên địa bàn TP.

Tại đây, lực lượng thanh tra đã gắn thiết bị đo khí thải đối với 10 xe buýt. Kết quả có 8 xe đạt tiêu chuẩn khí thải và 2 xe buýt còn lại không đạt.

Theo đó, 2 xe buýt không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải gồm: xe buýt biển số 53N-5079 do tài xế Nguyễn Thế Vũ (37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển chạy tuyến số 52 (Bến Thành-ĐH Quốc tế); xe buýt biển số 53N-5018 do tài xế Phùng Thanh Triều (48 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển chạy tuyến số 30 (Chợ Tân Hương-ĐH Quốc tế).

Ảnh: Nguyễn Tiến Lực lượng chức năng đo lượng khí thải xe buýt

Ảnh: Nguyễn Tiến Lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP.HCM lập biên bản xử phạt các tài xế điều khiển xe buýt vi phạm quy chuẩn môi trường về khí thải

Theo kết quả, độ đục trung bình của 2 xe buýt chạy tuyến số 52 và 30 đã vượt quá mức cho phép lần lượt là 84,3% và 88,4%. Trong khi đó, độ đục được cho phép không vượt quá mức 72%. Ngay sau đó, 2 xe buýt vi phạm đã bị lực lượng thanh tra lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục.

Ông Hồ Công Định, Phó đội trưởng Đội TTGT số 1 (thuộc Sở GTVT TP.HCM) cho biết, kế hoạch kiểm tra tình trạng khí thải đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP đã được Sở GTVT TP phê duyệt. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra tại các trạm cân tự động và bến xe buýt trên địa bàn TP. Mức xử phạt đối với xe vượt quá lượng khí thải từ 300-400.000 đồng.

Kế hoạch kiểm tra khí thải đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ có nguy cơ gây ảnh hưởng môi trường không khí trên địa bàn TP được thực hiện từ ngày 9.5 đến hết ngày 4.7.