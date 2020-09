Nhóm đòi nợ tạt sơn quán lẩu cá kèo ngay trung tâm TP.HCM: Bắt kẻ cầm đầu cùng các đàn em

Liên quan đường dây đòi nợ tạt sơn quán lẩu cá kèo ngay trung tâm TP.HCM, ngày 30.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Đội 4 - PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Công Hiếu (tức Hiếu “béo”, 36 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ Q.12) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (viết tắt Công ty đòi nợ Thái Dương) về hành vi “ cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài ra, 4 đàn em khác của Hiếu cũng bị khởi tố, bắt giam về cùng hành vi, gồm: Nguyễn Hoàng Minh (27 tuổi, quê Thái Bình), Vũ Ngọc Tú (37 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Hải Luân (19 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Lai (33 tuổi, quê Ninh Bình).

Theo PC02, nhóm của Hiếu chính là nhóm đòi nợ thuê, có hành vi khủng bố bằng cách tạt chất bẩn, khóa cửa ngoài, gây áp lực gia đình ông N.H.A (ông A. đã mất từ năm 2017 vì bệnh), ở quán lẩu cá kèo (số 10 Nguyễn Thông, P.7, Q.3) mà Báo Thanh Niên đã phản ánh ngày 18.9 vừa qua.

Theo công an, bà N.T.T (ngụ Q.1) cho rằng ông A. còn thiếu nợ mình, nên đã ủy quyền cho Hiếu đến nhà số 10 Nguyễn Thông đòi nợ bà D.N.H (vợ ông A.) phải trả số tiền 60.450 USD (khoảng 1,28 tỉ đồng) với thỏa thuận bà T. chia 30% cho Công ty đòi nợ Thái Dương , nếu đòi được tiền. Từ ngày 31.8 - 7.9, nhân viên công ty thu hồi nợ của Hiếu liên tục đến căn nhà trên, tự ý bấm khóa chốt cửa ngoài. Ban đêm còn tạt sơn vào nhà, vào quán lẩu cá kèo gây áp lực cho bà H. Ngay sau đó, PC02 đã vào cuộc điều tra.

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo PC02, đây là các nghi can trong băng nhóm đòi nợ thuê kiểu khủng bố con nợ, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty đòi nợ Thái Dương do Hiếu “béo” làm giám đốc. Công ty này đăng ký trụ sở chính tại đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12). Hiếu còn thu nhận thêm nhiều đàn em là dân “anh chị” ở Hải Phòng và các tỉnh phía bắc làm nhân viên ở chi nhánh công ty này tại đường số 32 (P.Tân Phong, Q.7).

Theo hồ sơ công an, mặc dù mới thành lập nhưng Hiếu và Công ty đòi nợ Thái Dương “có tiếng” vì gây ra nhiều vụ uy hiếp, khủng bố người dân, doanh nghiệp bằng nhiều thủ đoạn khác nhau để đòi nợ thuê. Đáng chú ý, mặc dù Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với Công ty đòi nợ Thái Dương, nhưng Hiếu vẫn chỉ đạo đàn em với danh nghĩa của Công ty đòi nợ Thái Dương đi đòi nợ thuê, khủng bố con nợ.