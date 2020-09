Triệt phá nhóm đòi nợ tạt sơn quán lẩu cá kèo ngay trung tâm TP.HCM

Ngày 18.9, Công an Q.3 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy bắt nhóm đòi nợ thuê, có hành vị “khủng bố” bằng cách tạt chất bẩn , khóa cửa ngoài...

Theo thông tin ban đầu, bà N.T.T. (ngụ Q.1) cho rằng ông N.H.A (đã mất từ năm 2017 vì ung thư) còn thiếu nợ mình nên ngày 28.7, bà T. làm giấy ủy quyền và ký hợp đồng thu hồi nợ với Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương, do Bùi Công Hiếu (36 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú Q.12, TP.HCM) làm giám đốc, đến gia đình ông A., là quán lẩu cá kèo (số 10 Nguyễn Thông, P.7, Q.3) đòi nợ bà D.N.H (vợ ông A.)

Công an Q.3 cung cấp

Bùi Công Hiếu (36 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú Q.12, TP.HCM) đang bị công an truy bắt

Bà T. ủy quyền cho Hiếu đến nhà số 10 Nguyễn Thông đòi nợ người nhà ông A. phải trả cho bà số tiền 60.450 USD (tương đương khoảng 1,28 tỉ đồng). Với thỏa thuận chia 30% cho Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương.

Sau đó, bà T. cùng với Bùi Công Hiếu và một số nhân viên công ty đòi nợ đến nhà số 10 Nguyễn Thông để đòi tiền, nhưng không được.

Sau đó, liên tiếp từ ngày 31.8 – 7.9, nhân viên công ty thu hồi nợ này liên tục đến nhà số 10 Nguyễn Thông, tự ý bấm khóa chốt cửa ngoài. Ban đêm còn tạt sơn vào nhà và vào quán lẩu cá kèo.

Công an Q.3 cung cấp

Vũ Ngọc Tú (37 tuổi, quê Hải Phòng) tại trụ sở công an

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 7.9, Minh, Tú, Toàn, Lai đem theo nước sơn đang để sẵn ở công ty đòi nợ rồi chở nhau chạy đến trước quán lẩu cá kèo ném 1 chai, 2 bịch ni lông chứa nước sơn vào quán lẩu cá kèo đang kinh doanh rồi bỏ chạy. Tại thời điểm này, 2 cán bộ Công an Q.3 chặn đầu xe, truy bắt nhóm đối tượng.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.3 xác định, Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên (đăng ký ngày 3.4.2017), địa chỉ trụ sở chính: 184 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12), do Bùi Công Hiếu làm giám đốc. Công ty còn có văn phòng tại số 102 đường số 32, P.Tân Phong (Q.7). Tuy nhiên, Hiếu thuê căn hộ chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) để nhân viên công ty ở và hoạt động thu hồi nợ.

Đáng chú ý, Công an Q.3 phát hiện Hiếu đang có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 27.6.2019, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP.HCM đã ra quyết định thu hồi “giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự" đối với Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương. Nhưng công ty này vẫn ngấm ngầm hoạt động đòi nợ thuê.

Công an Q.3 cung cấp

Khám xét căn hộ tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) mà Hiếu thuê, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 thu được rất nhiều hợp đồng thu hồi nợ và tài liệu liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê

Quá trình điều tra, các đối tượng khai với phương thức đòi nợ bằng cách tạt sơn, chất bẩn, bấm chốt cửa ngoài nhằm đe dọa, “khủng bố” tinh thần như cách áp dụng tại quán lẩu cá kèo đường Nguyễn Thông. Hiếu và các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ tạt sơn đe dọa uy hiếp tinh thần, đòi nợ tại nhiều địa điểm khác.

Ngày 18.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM trực tiếp thụ lý điều tra. “Bùi Công Hiếu, giám đốc công ty đòi nợ thuê đã bỏ trốn, chúng tôi đang phối hợp PC02 truy bắt, mở rộng điều tra vụ việc”, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 nói.