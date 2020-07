Công an Q.4 xử lý triệt để các băng nhóm ‘tín dụng đen’, đòi nợ thuê

Tối 16.7, Công an Q.4 (TP.HCM) tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an Q.4 tại lễ ra quân trấn áp tội phạm Trác Rin

“Công an quận sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tấn công tội phạm quyết liệt. Tập trung đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng các băng nhóm, hang ổ tội phạm có tổ chức; tội phạm hình sự; tội phạm sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; tệ nạn cờ bạc…”, trung tá Nguyễn Đình Dương phát biểu.

Nhiệm vụ của lực lượng Công an quận là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu đảng bộ quận, Trưởng Công an Q.4 cho biết thêm.

Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an Q.4 phát biểu tại buổi lễ Trác Rin

Trung tá Nguyễn Đình Dương khẳng định đơn vị sẽ tập trung tối đa lực lượng, kiên quyết truy xét, xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, hoạt động " tín dụng đen ", siết nợ, đòi nợ thuê , cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Rất đông cán bộ, chiến sĩ Công an Q.4 dự buổi ra quân trấn áp tội phạm Ảnh: Trác Rin

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tập trung lực lượng chuyển hóa các địa bàn phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn quận, như tại các khu chung cư tại phường 1, 2, 6, 12; hẻm 122, 148 và 266 đường Tôn Đản.