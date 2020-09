Nhóm người Trung Quốc giết người tại quán karaoke ở Nha Trang lãnh án

Chiều 18.9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt nhóm người Trung Quốc về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tòa tuyên phạt bị cáo Zhao Jun (34 tuổi) 15 năm tù về tội giết người, 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, tổng hợp hình phạt, bị cáo Zhao Jun phải chấp hành hình phạt chung cả hai tội là 30 năm tù.

Hai bị cáo Zhang Bo (32 tuổi) và Liu Lixu (23 tuổi), mỗi bị cáo bị xử phạt 14 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, tối 5.7.2019, tại một quán karaoke trên đường Trần Phú (TP.Nha Trang), do xảy ra mâu thuẫn với Tan XueKe (quốc tịch Trung Quốc), Zhao Jun cầm ly thủy tinh ném vào mặt Tan XueKe rồi xông vào đánh. Tiếp đến, Tian YouLian cầm dao chém nhiều nhát vào người Tan XueKe; Zhang Bo và Liu Lixu cũng xông vào đánh đấm Tan XueKe. Tan XueKe sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 8.7.2019, nhóm của Zhao Jun bị bắt tạm giam. Qua điều tra, cơ quan công an còn thu giữ tại nơi ở và trong người Zhao Jun nhiều loại ma túy, cần sa. Zhao Jun khai nhận đã mua ma túy nhiều lần của một người Trung Quốc để sử dụng.

Ngày 25.7.2019, bị can Tian YouLian tự treo cổ, chết tại buồng tạm giam. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Tian YouLian.