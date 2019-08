Nhóm tàu Hải Dương 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam

Thông tin nói trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, 8.8.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết những diễn biến mới nhất về nhóm tàu Trung Quốc ở vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: vào chiều 7.8, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 08 của Trung Quốc đã dừng khảo sát địa chất và rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam, được xác định theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982.

"Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi", bà Hằng nhấn mạnh.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, liên quan tới việc nhóm tàu Hải Dương 08 vi phạm vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong những ngày qua, Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ ý kiến, triển khai các biện pháp ở các cấp, dưới nhiều hình thức phù hợp với luật pháp quốc tế , Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982.

"Việt Nam đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán phù hợp với luật pháp quốc tế của Việt Nam và luôn thể hiện khẳng định thiện chí, sẵn sàng thông qua đối thoại, trao đổi với các nước liên quan để xử lý bất đồng, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển tại Biển Đông cũng như vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các quốc gia", bà Hằng nêu.

Liên quan tới thông tin phóng viên nêu về việc tàu sân bay lớn nhất của Mỹ hoạt động ở Biển Đông trong bối cảnh tình hình Biển Đông có nhiều phức tạp và đề nghị người phát ngôn bình luận, bà Hằng nhấn mạnh: Việt Nam đã nhiều lần khẳng định tôn trọng quyền tự do an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế.

"Việc duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên tinh thần thượng tôn pháp luật là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong muốn các nước đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào mục tiêu đó", bà Hằng nói.

Tại buổi họp báo, những vấn đề liên quan tới hoạt động của nhóm tàu Hải Dương 8 tại Bãi Tư Chính và việc Trung Quốc tổ chức tập trận tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tiếp tục nhận được quan tâm của báo giới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết các biện pháp đã và sẽ thực hiện nếu nhóm tàu của Trung Quốc có dấu hiệu tiếp tục vi phạm, bà Lê Thị Thu Hằng nói: "Như tôi đã nói, Việt Nam luôn kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình được quy định tại luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế".

Một phóng viên đề nghị người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết bà có nhận định rằng việc nhóm tàu Hải Dương 8 hoạt động tại Bãi Tư Chính và gần như sau đó phía Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự là hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc không?

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời cho hay, việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở Biển Đông cũng như ở khu vực và trên toàn thế giới là lợi ích chung của tất cả các quốc gia.

"Các nước trong khu vực và trên thế giới cần có đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung này. Quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc huấn luyện tại quần đảo Hoàng Sa và vi phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tôi đã nêu nhiều lần. Tôi cũng vừa cập nhật thông tin và trả lời câu hỏi liên quan của các bạn phóng viên về vấn đề này", bà Hằng nói.