Những căn hộ sang trọng nơi Vũ 'nhôm' dùng tiếp 'khách vip' nằm ở đâu?

Theo kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, Hồ Hữu Hòa làm nghề tư vấn về phong thủy, tâm linh. Năm 2010, Hòa quen biết bị can Phan Văn Anh Vũ . (Vũ "nhôm"). Đầu năm 2017, Hòa quen biết với Nguyễn Duy Linh. Từ đó, Hòa nhiều lần đến nhà riêng của Linh để tư vấn phong thủy cho gia đình.

Vũ "nhôm" thay đổi lời khai liên tục

KLĐT bổ sung thể hiện, từ ngày 27.4.2017 đến ngày 4.5.2017, trên mạng internet xuất hiện nhiều tài liệu có hình dấu chỉ độ mật của Nhà nước liên quan đến việc Phan Văn Anh Vũ và Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (do Vũ làm Chủ tịch HĐQT) thâu tóm nhiều dự án nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Giữa năm 2017, Linh giữ chức vụ Phó tổng cục trưởng, Ủy viên Đảng ủy Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Trong thời gian này, Vũ cư trú tại số nhà 82 Trần Quốc Toản, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, Vũ còn ở tại căn hộ số 0808 khách sạn Sofitel (nay đổi tên là khách sạn Pan Pacific), số 1 đường Thanh Niên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội và căn hộ số 2910 tòa nhà Kumho (nay đổi tên là tòa nhà mPlaza Sài Gòn), số 39 đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Sau khi Vũ "nhôm" bị bắt, từ ngày 7.4.2018 đến ngày 17.7.2018, tại trại tạm giam T16, Vũ đã chủ động, tự viết 6 bản tự khai, tường trình và có 6 biên bản ghi lời khai thể hiện sự việc và lý do Vũ 5 lần cho bị can Linh tiền do mình liên quan đến pháp luật nên nhờ Linh giúp đỡ.

Cụ thể, lần 1, đưa 500.000 USD tại nhà ở Q.1, TP.HCM cho Hòa nhưng Hòa không thừa nhận; lần 2, đưa 10 tỉ đồng cho Luân giao cho Hòa tại Hà Nội; lần 3, đưa 2 triệu USD cho Luân giao cho người của Linh; lần 4, đưa 1 triệu USD cho lái xe giao cho người của Linh; lần 5, đưa 1 triệu USD cho Linh. Nhưng đáng nói, sau khi nhận KLĐT vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" vào ngày 30.6.2018, Vũ đã thay đổi lời khai từ cho Linh tiền thành cho vay tiền (lời khai ngày 5.7.2018). Ngày 30.7.2018 khi bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", Vũ viết đơn trình bày thay đổi lời khai từ việc đưa tiền thành cho 2 thùng thuốc lá xì-gà. Sau gần 1 năm (ngày 5.8.2019), Vũ tiếp tục thay đổi lời khai “đúng là có việc 3, 4 lần tôi đưa túi quà cho cậu Hòa nhưng đó không phải là USD mà đó là nấm linh chi của Hàn Quốc ". Đến ngày 20.10.2020, Vũ bị TAND xét xử 4 bản án với tổng hình phạt 65 năm tù, tổng hợp hình phạt phải thi hành án 30 năm tù, Vũ viết nhiều đơn tố cáo lãnh đạo, điều tra viên Bộ Công an. Đến nay, CQĐT đã có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 46 tuổi, thường trú TP.Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố tội "đưa hối lộ", Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An, từng làm thầy phong thủy) tội "môi giới hối lộ"; bị can Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, bị đề nghị truy tố về tội "nhận hối lộ". Tiếp thầy phong thủy ở căn hộ 5 sao nào? Theo KLĐT bổ sung, Vũ nhiều lần tiếp thầy phong thủy là Hòa ở các căn hộ ở khách sạn, tòa nhà 5 sao, nổi tiếng.

Cụ thể, khoảng tháng 8.2017, Vũ hẹn Hòa đến căn hộ số 2910 tòa nhà Kumho và nói với Vũ nên cho Linh một ít tiền.

Hòa nói Linh nhờ mình chuyển lời đến Vũ: "Anh Linh nhờ em đến nói với anh cho anh Linh xin 10 tỉ đồng. Anh Linh là người hay tiền bạc lắm, lợi dụng lòng tốt của anh như vậy em cũng không thích. Anh Linh đã nói thế thì anh Vũ nên cho thêm một lần này nữa đi".

Vũ nói với Hòa muốn ủng hộ Linh bằng tiền 10 tỉ đồng hoặc 5 tỉ đồng được không. Tại đây, Hòa khuyên Vũ nên đưa cho Linh 5 tỉ đồng.

Sáng ngày 16.8.2017, tại căn hộ số 0808 khách sạn Sofitel, Vũ lấy 5 tỉ đồng cho vào túi ni-lông màu đen, lấy băng dính dán kín lại rồi mang túi đựng tiền xuống sảnh khách sạn Sofitel đưa cho Nguyễn Đăng Luân (lái xe của Vũ) để mang qua nhà cho Hòa, để Hòa đưa cho Linh.

Khoảng 20 giờ ngày cuối tháng 8.2017, Hòa lại đến căn hộ 2910 tại tòa nhà Kumho gặp Vũ và thông báo rằng: "Anh Linh đã nhận được quà của anh. Anh Linh vui vẻ". Sau đó Hòa lấy điện thoại của mình gọi Viber cho Linh để Vũ nói chuyện.

KLĐT bổ sung cũng thể hiện Vũ "nhôm" có 4 lần khác chỉ đạo lái xe Luân đưa các túi quà, thùng quà cho giúp việc của Linh để chuyển cho Linh.