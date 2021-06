Bí ẩn các khoản tiền do Vũ 'nhôm' tặng cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo

Lời khai các bị can cho thấy ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an đã nhận hàng tỉ đồng từ Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79), song ông Linh không thừa nhận.

Sau hơn 3 năm điều tra, 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao truy tố 3 bị can trong vụ án “đưa nhận hối lộ” đặc biệt phức tạp và nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cấp cao của Bộ Công an.

Vụ án này được Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an thụ lý, khởi tố từ năm 2019. Quá trình điều tra đã nhiều lần thay đổi quyết định khởi tố, trả hồ sơ và tiến đến bước ngoặt ngày 15.6, C01 khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Theo đó, bị can Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội “đưa hối lộ”; Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An, chuyên hành “nghề phong thủy”), về tội “môi giới hối lộ”; và Nguyễn Duy Linh về tội “nhận hối lộ”.

Kết luận điều tra cho thấy, tháng 5.2017, Vũ “nhôm” lúc này là cán bộ tình báo thuộc Bộ Công an, đang bị CQĐT thuộc Bộ Công an điều tra các sai phạm về làm lộ bí mật nhà nước, và việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản trên địa bàn TP. Đà Nẵng . Lo sợ bị xử lý mức cao, Vũ “nhôm” đã nhờ Hồ Hữu Hòa có mối quan hệ rộng móc nối với Linh nhờ giúp đỡ.

Lời khai của Vũ “nhôm”

Ngày 20.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an khởi tố vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” và khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, nhưng thời điểm tống đạt quyết định bị can thì Vũ đã bỏ trốn ra nước ngoài. Đầu năm 2018, Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và bàn giao cho Bộ Công an Việt Nam.

Từ ngày 7.4 - 17.7.2018, tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an, Phan Văn Anh Vũ đã chủ động tự viết 6 bản tự khai, tường trình về việc đã 5 lần đưa tiền cho bị can Nguyễn Duy Linh thông qua người của Linh. Lần 1 đưa 500.000 USD; lần 2 đưa 10 tỉ đồng; lần 3 đưa 2 triệu USD; lần 4 đưa 1 triệu USD; và lần 5 đưa 1 triệu USD. Đến bản tự khai ngày 17.7.2018, Vũ khai 4 lần đưa tiền, giảm 1 lần so với lời khai lần đầu và thay đổi số tiền lần 2 từ 10 tỉ đồng xuống còn 5 tỉ đồng.

Trong bản tự khai, Vũ trình bày nhiều lần việc Linh điện thoại nói với Vũ: “Việc rất căng... có thể khả năng xấu nhất xảy ra, có thể khởi tố bắt giam, nên đi “ du lịch qua màn ảnh nhỏ ” một thời gian ngắn... cố gắng qua nước châu Âu”. Cũng trong thời gian này, Vũ “nhôm” còn thay đổi lời khai từ cho Linh tiền thành cho vay tiền và sau khi bị kết án 9 năm tù về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, Vũ “nhôm” lại đổi lời khai cho rằng chỉ đưa quà là xì gà và nấm linh chi.

Theo CQĐT, dù Vũ “nhôm” thay đổi lời khai, phủ nhận việc đưa tiền cho Nguyễn Duy Linh, vẫn có đủ căn cứ xác định những bản tự khai và lời khai ban đầu của Vũ là tự nguyện, chủ động, và có giá trị để chứng minh. 5 lần đưa quà của Vũ cho Nguyễn Duy Linh cũng phù hợp với lời khai nhân chứng và các chứng cứ khác.

Lời khai của người môi giới và liên quan

Trước khi bị bắt giam (tháng 3.2019), bị can Hồ Hữu Hòa khai, kết nối cho Vũ “nhôm” nói chuyện qua điện thoại với Nguyễn Duy Linh và việc Vũ bày tỏ ý định ủng hộ Linh số tiền 5 - 10 tỉ đồng. Tháng 9 - 10.2017, trước sảnh chung cư D2 Giảng Võ (Hà Nội), Hòa là người đã nhận “túi quà” của Vũ thông qua lái xe của Vũ đưa, để chuyển cho Linh. Hòa đoán được rằng bên trong túi quà là tiền, số lượng khoảng 9 - 10 tỉ đồng, vì Vũ nói muốn ủng hộ Linh tiền.

Sau khi bị bắt, Hòa thay đổi lời khai, một mặt cho biết vẫn nhận túi quà đưa cho Linh, nhưng không biết trong đó có gì. Đến ngày 7.10.2020, Hòa thừa nhận là có sai phạm trong việc kết nối, chuyển túi quà của Vũ cho Linh. Từ ngày 24.4 - 18.6.2021, bị can Hòa tiếp tục thừa nhận đã kết nối với Nguyễn Duy Linh và nhận chuyển quà của Vũ cho ông Linh thông qua người khác. Bị can này cũng “xin nhận được ân điển của Đảng, Nhà nước”.

Đáng chú ý, bị can Hòa khai lý do thay đổi lời khai trong quá trình diễn biến sự việc là do bị ông Nguyễn Duy Linh đe dọa. Ngoài ra, có ít nhất 3 người khác là tài xế của Vũ ‘‘nhôm’’, và người thân cận của Nguyễn Duy Linh có lời khai đã 5 lần chuyển quà của Vũ “nhôm” cho Linh.

Khai báo quanh co, thiếu trung thực

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra, bị can Linh luôn khai báo quanh co, thiếu trung thực. Trước tháng 10.2020, Linh không thừa nhận quen, biết, liên lạc, quan hệ với Phan Văn Anh Vũ, cũng không được cho đồ vật gì. Sau đó, khi bị triệu tập, Linh thừa nhận, thông qua giới thiệu của Hòa đã nói chuyện với Vũ bằng điện thoại của Hòa qua ứng dụng Viber ; thừa nhận được Phan Văn Anh Vũ đặt vấn đề quan hệ sau cuộc họp thông báo Vũ là cán bộ tổng cục, có vi phạm lộ lọt bí mật nhà nước; cũng như việc chỉ đạo người thân đi nhận quà của Vũ, nhưng không biết rõ giá trị.

Ngày 4.6.2021, khi CQĐT đưa ra đầy đủ căn cứ chứng minh Nguyễn Duy Linh sử dụng số thuê bao điện thoại liên lạc với một số người liên quan thì Linh thừa nhận có sử dụng số điện thoại nhưng không nhớ chính xác về thời gian và đã gọi cho những ai. Khi bị bắt, Linh lại phủ nhận việc liên quan các thuê bao điện thoại này.

Khi khám xét nơi làm việc của Nguyễn Duy Linh, CQĐT thu giữ trên mặt bàn làm việc 1 đơn tố cáo đề ngày 13.4.2021 về việc các điều tra viên C01 Bộ Công an có dấu hiệu phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ án; và 1 đơn kêu oan đề ngày 1.4.2021 cho ông Vũ trong vụ án đưa hối lộ gửi cơ quan báo chí. Khi CQĐT yêu cầu giải trình, Linh không trình bày được lý do tại sao lại có.

Tại kết luận điều tra, CQĐT cho rằng bị can này không thành khẩn khai báo, nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.