Tài sản 'khủng' của thầy phong thủy giúp Vũ 'nhôm' đưa hối lộ

Ngày 25.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ cho Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 46 tuổi, thường trú TP. Đà Nẵng , Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) về tội "đưa hối lộ", đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An, từng làm thầy phong thủy) về tội "môi giới hối lộ".