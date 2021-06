Khởi tố nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an

Trước đó, ông Linh là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an . Đơn vị này sau đó chuyển đổi thành cấp cục, thuộc Bộ Công an.

Trong thông cáo phát đi tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an không nêu rõ hành vi vi phạm của ông Linh, cũng như tội danh ông này bị khởi tố. Thanh Niên đã trao đổi với một số cán bộ có thẩm quyền tại Bộ Công an nhưng đều được trả lời vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa công bố.

Ông Nguyễn Duy Linh là người được nhiều lần đề cập trong kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, do Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành hồi tháng 3 vừa qua.

Tại kết luận điều tra này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Phan Văn Anh Vũ về tội “đưa hối lộ”; đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “môi giới hối lộ”. Diễn biến hành vi phạm tội được nêu rõ như sau: từ tháng 6.2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP. Đà Nẵng và một số địa phương. Vũ đã nhờ Hòa, vốn hành nghề phong thủy, có quan hệ rộng, tiếp cận với một lãnh đạo Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.