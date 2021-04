Vũ 'nhôm' tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” , cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội “ đưa hối lộ ” theo quy định tại điều 364 bộ luật Hình sự 2015; đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “môi giới hối lộ”, quy định tại điều 365 bộ luật Hình sự năm 2015.