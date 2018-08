Những điểm kỳ lạ ở xã có 42 người nhiễm HIV tại Phú Thọ

Trưa 15.8, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết hung thủ bắn chết 2 vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ rồi tự sát là đối tượng nghiện ma túy.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết nghi phạm dùng súng quân dụng CKC xông vào nhà bắn chết hai vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (ở phường Mường Thanh, Điện Biên), rồi tự sát.

Bà Huyền khởi kiện ra tòa án, yêu cầu hủy bỏ Quyết định 671 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại về bồi thường đất.

Sau khi giúp bố mẹ đi nhổ cỏ lúa xong, hai chị em ruột ở Hà Tĩnh rủ nhau ra hồ thủy lợi chơi nhưng không may bị sẩy chân xuống chỗ nước sâu, khiến cả hai bị tử vong

Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ đối mặt với một đợt mưa rất lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4

Theo công an, dư luận đồn đoán vụ tử vong có liên quan đến án mạng, nhưng công an xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý.