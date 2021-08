Ninh Thuận: Bổ sung nhóm đối tượng được hỗ trợ trong đại dịch Covid-19

Theo đó, đối tượng là người lao động không có giao kết bằng hợp đồng (người lao động tự do) gặp khó khăn do thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 16.7.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ đợt 2, gồm: Người bán lẻ vé số lưu động ; người khuyết tật bán lẻ vé số; người bán hàng rong không có địa điểm cố định; người thu mua, nhặt ve chai lưu động; người chạy xe ôm; bốc vác lên xuống hàng hóa tại các chợ, ga Tháp Chàm, bến xe liên tỉnh (trừ đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19); lao động làm việc tại các hộ kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ nhà hàng tiệc cưới vì đã có theo Nghị quyết số 68/NQ-CP); thợ cắt tóc nam, nữ; giáo viên, người lao động đang làm việc tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo, giữ trẻ tư thục có hợp đồng lao động nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội.