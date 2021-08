Ninh Thuận: Cảnh giác tình trạng dùng giấy ra viện sau điều trị Covid-19 giả để đưa người qua chốt

Theo báo cáo, bà P.T.M.T. (42 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, H.Ninh Phước) vào TT.Đông Thạnh, H.Cần Giờ (TP.HCM) để làm thuê. Do dịch Covid-19 kéo dài, bà T. thất nghiệp hơn 3 tháng và mong muốn được trở về quê. Ngày 18.8, những người trong khu nhà trọ đã quyên góp tiền giúp bà T. thuê xe 7 chỗ về Ninh Thuận.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, ông Võ Thành Đào, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu, gọi điện hỏi thăm sức khỏe thì bà T.khai bản thân chưa hề bị nhiễm Covid-19; mọi thủ tục đều do tài xế thực hiện. Qua điều tra truy vết, Công an H.Ninh Phước xác định được tài xế chở bà T. về quê là Phạm Duy Phương (32 tuổi) điều khiển ô tô BS 51H - 918.89. Công an H.Ninh Phước đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc.