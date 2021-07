Ninh Thuận: Tạm giữ người vượt chốt kiểm soát Covid-19 tông 1 chiến sĩ bị thương

Khi lực lượng an ninh tại chốt kiểm soát Covid-19 chặn lại, Vương điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng an ninh, làm 1 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát bị thương. Sau đó, Công an P.Bảo An đã bắt giữ, đưa Vương về trụ sở công an lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.