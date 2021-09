Ninh Thuận: Tiêu hủy thành công 2 quả bom nặng hơn 600 kg

Ngày 8.9, tại khu vực khai thác đá thuộc Công ty TNHH TM-SX Tân Sơn Hoa Cương nằm trên địa bàn xã Nhơn Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận), lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an H.Ninh Hải phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận thu gom thành công quả bom MK81 , nặng 175 kg được chôn dưới đất.

Trước đó, ngày 7.9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội , Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức sơ tán tạm thời 76 hộ dân (304 nhân khẩu tại KP.1, P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) khỏi khu vực bán kính nguy hiểm 300 m để thu gom quả bom MK83, nặng 454 kg.