Nổ đầu đạn, 2 quân nhân tử vong

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết sự cố xảy ra khi một đầu đạn phát nổ trong quá trình xử lý đạn tại khu vực nói trên. 2 quân nhân tử vong là trung tá Trần Tuấn Khanh (48 tuổi, quê Thái Bình) và thiếu tá Nguyễn Quang Hinh (46 tuổi, quê Hà Nội). Các quân nhân bị thương gồm: đại úy Nguyễn Văn Phương, binh nhất Nguyễn Anh Tuấn, binh nhất Trần Văn Lãm, hiện được điều trị tại Bệnh viện Quân y 13 (TP.Quy Nhơn, Bình Định).



Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Cũng trong ngày 18.5, lực lượng công binh - Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An đã di chuyển an toàn quả bom dài 1,8 m, đường kính 30 cm và nặng khoảng 270 kg nằm sát móng nhà của một hộ dân ở xã Nghi Phương, H.Nghi Lộc, Nghệ An. Trước đó, ngày 15.5, khi thuê máy đào đất làm nhà mới, ông Hoàng Nghĩa Lý (ngụ xóm 4, xã Nghi Phương) phát hiện quả bom này nằm cách mặt đất khoảng 1 m. Đây là quả bom Mỹ còn sót lại sau chiến tranh.