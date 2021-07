Nỗ lực ngoại giao đưa vắc xin Covid-19 về Việt Nam

Tính đến nay, Việt Nam đã có cam kết và ký hợp đồng khoảng 105 triệu liều vắc xin (38,9 triệu liều do COVAX tài trợ, 30 triệu liều AstraZeneca ký hợp đồng với Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam, 31 triệu liều Pfizer ký với Chính phủ, 5 triệu liều Moderna ủy quyền cho Công ty Zuellig Pharma Việt Nam), đang đàm phán mua 55 triệu liều (40 triệu liều Sputnik-V do Tập đoàn T&T đàm phán với Quỹ đầu tư trực tiếp Nga và 15 triệu liều Covaxin do Bộ Y tế đang đàm phán với Ấn Độ).