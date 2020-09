Nổ súng bắt vụ vận chuyển ma túy trên QL1A

Khoảng 10 giờ ngày 4.9, trên QL1A, đoạn qua xã Kỳ Nam (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an TX.Kỳ Anh phát hiện ô tô (có 5 người trên xe) mang biển số tỉnh Nghệ An đang lưu thông theo hướng bắc - nam, có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.