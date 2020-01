Nổ súng do mâu thuẫn gia đình khiến 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 14.1, ông Ngô Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn điều tra vụ nổ súng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 13.1 tại một xưởng sửa xe ở xã Phú Xá, huyện Cao Lộc. Lúc này, gia đình chị T. đang ăn cơm thì bị một người đàn ông dùng súng AK bắn liên tiếp vào chị, 2 đứa con và một người giúp việc. Sau đó, gã này tiếp tục chạy sang nhà anh trai chị T. bắn tiếp người này. Theo Công an huyện Cao Lộc, đến 23 giờ 45 phút xác định có 2 người chết, gồm 1 cháu bé 12 tuổi và 1 người đàn ông 44 tuổi và 4 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. “Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm và nhận định ban đầu là do mâu thuẫn gia đình ”, Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho hay.