Nổ súng tại Hạ Long, 2 người thiệt mạng

Ngày 8.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng nghi do nổ súng tự chế xảy ra tại P.Đại Yên (TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Theo điều tra ban đầu, tối 7.8, người dân nghe thấy loạt súng nổ tại khu 4, P.Đại Yên, TP.Hạ Long. Khoảng 10 phút sau, một người dân tới hiện trường thì thấy 2 người tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, danh tính các nạn nhân được xác định là ông Hoàng Đại Long (47 tuổi) và ông Đặng Ngọc Vượng (47 tuổi). Cả 2 nạn nhân cùng sinh sống tại khu 4, P.Đại Yên, TP.Hạ Long.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc không có người lạ ra vào khu vực trên. Trước khi nghe thấy tiếng súng nổ có người đã thấy 2 nạn nhân lời qua tiếng lại.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an TP.Hạ Long cho biết, nguyên nhân vụ việc bước đầu là do mâu thuẫn cá nhân . Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế nhưng chưa rõ có phải là hung khí gây án hay không.