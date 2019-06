Nổ súng tại nhà riêng, một phụ nữ bị thương nặng

Khi đến nơi, người dân phát hiện bà Thu bị thương nặng ở vùng vai trái, máu chảy nhiều; nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu với vết thương ở ngực xuyên lên vai.

Nhận tin báo, Công an H.Triệu Phong và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường. Theo nguồn tin của Thanh Niên, cơ quan công an đã phát hiện 1 khẩu súng AK và băng đạn còn đạn tại hiện trường.