Nổ súng tại trường gà: Tạm giữ hình sự 6 người để điều tra

Liên quan đến vụ nổ súng tại trường gà khiến 1 người bị thương, chiều 1.5, thượng tá Nguyễn Tấn Lực, Trưởng Công an H.Phú Tân (Cà Mau) cho biết, hiện Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự 6 người gồm: Lê Hoàng Trúc (ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long); Phạm Trung Kiên; Lê Hoàng Kiếm; Võ Văn Đệ; Lê Hữu Tình; Lê Hoài Thanh (cùng ngụ ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo, H.Phú Tân, Cà Mau).

Riêng Nguyễn Văn Gấm (tự Phường) sau khi được Công an Cà Mau phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Long vận động đã ra đầu thú và được di lý về đến Công an H.Phú Tân.