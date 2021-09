Nới giãn cách, đừng chủ quan để rồi lại phải 'sống cùng rào chắn'

Như Thanh Niên thông tin , theo chỉ thị mới, từ 0 giờ ngày 1.10, TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch” của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, TP.HCM sẽ dỡ các chốt nội đô, bỏ giấy đi đường, người dân có thể đi lại nhưng không tự ý ra khỏi thành phố, trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh phải thực hiện theo quy định...

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự vui mừng vì sau hơn 120 ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau, TP.HCM từng bước được nới lỏng . “Thật vui vì sau hơn 4 tháng giãn cách, từ 1.10 thành phố nới lỏng để người dân có thể đi lại, cùng với các sinh hoạt thường nhật đang dần dần trở lại. Tuy nhiên, cũng mong mọi người “tự do trong khuôn khổ”, “vui thôi, đừng vui quá” và đặc biệt lưu ý đảm bảo tuân thủ triệt để 5K. Hãy nhìn các quốc gia bị bùng dịch trở lại sau khi mở cửa để thấy rằng ý thức phòng dịch là điều rất quan trọng”, BĐ Thúy Minh ý kiến.

Tương tự, BĐ Hoàng Duẩn viết: “Từ 1.10 đã được ra đường không cần giấy tờ nhưng không vì thế mà mọi người mất cảnh giác và chủ quan. Cái giá phải trả cho 4 tháng trời vừa qua để thấy sự bình yên và tự do quý như thế nào. Mong tất cả chúng ta đều ý thức trong tình hình bình thường mới này”.

BĐ Trúc Mai thì hoàn toàn nhất trí với tinh thần của chỉ thị mới không cho các hoạt động được ồ ạt mở cửa trở lại ngay mà phải có lộ trình để đảm bảo an toàn, với tinh thần sức khỏe người dân là trên hết. “Suốt 4 tháng ở nhà, tôi nghĩ chúng ta sẽ thêm trân trọng thời điểm hiện tại, từ đó ý thức hơn trong việc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Ai không có việc cấp thiết thì nên ở nhà, còn nếu phải ra ngoài thì triệt để 5K. Song song đó nhà nước cũng tăng cường phủ vắc xin cho toàn bộ người dân để nhanh chóng tiến dần đến ngưỡng an toàn mới mở cửa toàn diện”, BĐ Trúc Mai đề nghị thêm.