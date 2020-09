Nỗi lo đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa

Công an TP.HCM cảnh báo tình trạng đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy , nhất là sử dụng ma túy tổng hợp tại những nơi kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, karaoke, các loại hình nhà nghỉ...

Chiều 9.9, TP.HCM tổ chức hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16.8.2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Phức tạp và manh động hơn

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết tệ nạn ma túy trên địa bàn TP trong những năm qua tiếp tục tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Trong 5 năm gần đây, lượng ma túy tổng hợp mà Công an TP.HCM thu giữ tăng bình quân hằng năm là 105,75%. Riêng trong năm 2019, số lượng ma túy phát hiện, thu giữ vận chuyển qua địa bàn TP.HCM tăng đột biến với 339,311 kg heroin; 1,422 tấn ma túy tổng hợp; 42,287 kg cần sa... Hoạt động trung chuyển, tái xuất ma túy và tiền chất qua địa bàn TP.HCM với quy mô ngày càng lớn và thành phần đối tượng đa dạng hơn.

“Đáng chú ý là thực trạng đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp tại những nơi kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, karaoke, các loại hình nhà nghỉ”, thiếu tướng Nhàn nói và cho biết thêm: “Từ đó với 924 quán bar, vũ trường, beer club, karaoke... và 3.561 khách sạn, nhà khách của các đơn vị tại TP đều có thể trở thành tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cũng theo báo cáo, từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP.HCM đã phát hiện, điều tra khám phá 15.553 vụ, bắt 32.487 đối tượng, khởi tố 15.847 bị can, thu giữ 592,943 kg heroin; hơn 2.788 kg ma túy tổng hợp; 154,784 kg cần sa... Đáng lưu ý, các băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy có tổ chức mạng lưới, thường trang bị vũ khí và buôn bán cùng lúc nhiều loại ma túy. Từ đầu năm 2011 đến nay, Công an TP đã thu giữ 188 khẩu súng và hơn 2.500 viên đạn các loại liên quan đến tội phạm ma túy, gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh hiện nay nhiều đối tượng đã bắt đầu nghĩ đến TP.HCM như một trung tâm trung chuyển và thậm chí là sản xuất ma túy trong nước và khu vực. “Chưa bao giờ mua bán, sử dụng ma túy lại dễ dàng và rộng khắp ở các nhà hàng, karaoke, quán bar dễ dàng như hiện nay”, ông Quang nhận định và lưu ý để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, TP.HCM cần tập trung vào 4 điểm: nhận thức đúng về tác hại của ma túy trong đời sống người dân; tăng sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện thành công.

Công an TP.HCM cũng dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại TP sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo số liệu thống kê, TP.HCM đang có 13.237 người nghiện tại cơ sở cai nghiện thuộc Sở LĐ-TB-XH và lực lượng TNXP, 11.502 người nghiện sinh sống tại cộng đồng, đáng chú ý là tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng cao và có hơn 70% số người nghiện đang điều trị là có sử dụng ma túy ở độ tuổi từ 18 - 35.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ phối hợp các lực lượng chức năng, bộ đội biên phòng, hải quan, tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra hành chính các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy...

