Nỗi lo từ chó thả rông

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, năm 2018, số người bị chó cắn đã lên tới 521.831 người. Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cũng ghi nhận, tỷ lệ người dân đi tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó cắn năm 2018 đã tăng 4% so với năm 2017, nhưng hiện nay mỗi năm tăng trên 100.000 người bị chó cắn, chủ yếu là chó thả rông, khiến số người bị chết về bệnh dại tăng cao. Năm 2018, Việt Nam có 103 người chết do bệnh dại, tăng 27 người chết so với năm 2017. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 170.000 người bị chó cắn phải đến các cơ sở y tế điều trị dự phòng bệnh dại, 16 người đã chết vì bệnh dại.