Nóng: 'Hội thánh truyền giáo Phục Hưng' chỉ là điểm nhóm, người đứng đầu không phải mục sư

Sáng 1.6, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM sau khi có 200 ca lây nhiễm Covid-19 tại địa chỉ có tên gọi "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" (415/8/4 Nguyễn Văn Công, P.5, Q.Gò Vấp).

Báo cáo tại cuộc làm việc, liên quan đến điểm nhóm có tên gọi " Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ", đại diện Bộ Nội vụ, khẳng định địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công là "điểm nhóm" hoạt động chứ không phải "hội thánh". Điểm nhóm này mới chỉ đăng ký hoạt động cấp phường xã, chưa được công nhận là một tổ chức tôn giáo.

Bộ Nội vụ: "Truyền giáo Phục Hưng không phải Hội thánh, người đứng đầu không phải mục sư"

Người đứng đầu điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng không phải mục sư

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng người đứng đầu điểm nhóm là những người đứng đầu điểm nhóm chứ không phải mục sư, vì mục sư là chức sắc tôn giáo; còn ở đây là được tín đồ tôn xưng đứng đầu nhóm, cấp phường xã đăng ký.

Tuy nhiên, điểm nhóm tại địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công, P.5, Q.Gò Gấp hoạt động hợp pháp, tuân thủ luật pháp, tích cực tham gia phong trào địa phương. Tuy nhiên, vì tính chất hoạt động, di chuyển, nên làm dịch xảy ra là do chủ quan của người đứng đầu điểm nhóm và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan điểm nhóm này, có 223 F0, trên 2.500 F1, hơn 61.000 ca F2. Có 11 địa phương trong cả nước liên quan. Long An (5 ca), Bình Dương (3 ca); Bạc Liêu, Tây Ninh, Trà Vinh, Đắk Lắk mỗi nơi 1 ca. Lâm Đồng, Tiền Giang, Bình Thuận có F1. Riêng điểm nhóm tại địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công, P.5, Q.Gò Vấp có liên quan đến 2 chi hội, 6 điểm nhóm của 3 tổ chức khác. Dự báo số ca mắc liên quan điểm nhóm này sẽ gia tăng.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, toàn quốc có khoảng 5.500 điểm nhóm, riêng TP.HCM có 145 điểm nhóm sinh hoạt như điểm nhóm tại địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công, Q.Gò Vấp.

Các điểm nhóm này chủ yếu hoạt động tại vùng sâu, vùng xa do cấp phường xã cấp phép, quản lý. Do vậy, năng lực quản lý nhà nước và trình độ nhận, thức của người đứng đầu điểm nhóm hạn chế, do đó rất khó khăn trong tuyên truyền, vận động và hiệu quả quản lý nhà nước đới với các điểm nhóm này

Các điểm nhóm này hoạt động độc lập, không chịu sự chỉ đạo của Hội thánh T.Ư, của các tổ chức tôn giáo. Việc truyền đạt, hướng dẫn, chỉ đạo của quản lý nhà nước không xuống đến tận các điểm nhóm, người đứng đầu điểm nhóm nếu chính quyền cơ sở không tích cực.

Mặt khác, người đứng đầu điểm nhóm là các tín đồ được tôn xưng lên nên nhận thức, thông tin và quan hệ cũng hạn chế. Đây là những nhóm hoạt động tại tư gia, theo tính chất gia đình (như điểm nhóm với tên gọi "Hội thánh truyền giáo Phục Hưng" tại địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công, P.5, Q.Gò Vấp chỉ là nhà riêng) do đó, quản lý có nhiều khó khăn.

200 ca nhiễm Covid-19 liên quan điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng

Về xử lý, ngoài khởi tố vụ án để điều tra, đại diện Bộ Nội vụ đề nghị thì UBND TP.HCM chỉ đạo UBND P.3, Q.Gò Vấp thông báo tạm đình chỉ hoạt động tôn giáo của điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng tại địa chỉ 415/8/4 Nguyễn Văn Công, Q.Gò Vấp để phục vụ công tác điều tra. Tùy kết quả điều tra vụ án mà đề xuất xử lý, có thể rút giấy phép hoạt động, xóa tên điểm nhóm này.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị TP.HCM tăng cường rà soát các cơ sở thờ tự, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc các chức sắc, nâng cao năng lực quản lý nhà nước.