Nóng trên mạng xã hội: Hoảng hồn khi dân mình 'đùa với lửa'

Đốt rác, thiêu luôn cột điện



Hình ảnh ngọn lửa đỏ rực, bốc cao ngay dưới đường điện khiến cộng đồng mạng nóng cả người. Lửa liếm cột, nuốt dần đồng hồ điện. Đáng sợ hơn, lửa rừng rực lan lên đường dây điện mà không gặp sự ngăn trở nào (ảnh 1). Facebooker gần như cạn lời trước hình ảnh này. Họ ái ngại và cho rằng hậu quả sẽ không đơn giản nếu lửa cứ cháy, thiêu cả cột, cả dây điện, gây chập nổ trong khi người đốt rác đã rời “gót ngà” đi đâu không rõ.

Dưới video, nhiều dân mạng chia sẻ chuyện này không hề lạ với họ, bởi họ từng chứng kiến hàng xóm, thậm chí chính người thân của mình hành động như thế. Một Facebooker hú hồn kể: “Mẹ em mới đốt rác gần cột điện và đường dây 500 KV. Hên là cỏ thấp, dây điện trên cao nên không sao. Nhưng đã cháy nguyên khoảng cỏ và dây điện nhà hàng xóm rồi kìa!”. Dưới video, nhiều dân mạng chia sẻ chuyện này không hề lạ với họ, bởi họ từng chứng kiến hàng xóm, thậm chí chính người thân của mình hành động như thế. Một Facebooker hú hồn kể: “Mẹ em mới đốt rác gần cột điện và đường dây 500 KV. Hên là cỏ thấp, dây điện trên cao nên không sao. Nhưng đã cháy nguyên khoảng cỏ và dây điện nhà hàng xóm rồi kìa!”.

Một vài người giận dữ chỉ trích cứ giữ thói quen bừa bãi như thế, đến khi hỏa hoạn xảy ra lại bảo do “vô tình, tại chẳng may”... Họ khuyên mọi người nếu ở nơi không thu gom rác thì mang ra chỗ trống trải mà đốt và lúc nào cũng phải có người canh, đề phòng cháy lan. Facebooker cũng đặt câu hỏi: “Không biết người đốt rác kia có bị quy vào phá hoại tài sản không nhỉ?”.

Vô tư cúng xe trong hầm chung cư

Dường như các vụ cháy có người chết vẫn chưa đánh thức được tính cảnh giác trước bà hỏa của một bộ phận dân chúng. Thế nên mới có chuyện người chủ ô tô ở một chung cư Q.2, TP.HCM thắp nhang cúng xe ngay trong hầm để xe của tòa nhà (ảnh 2).

Người đăng thông tin bức xúc vì hầm xe là nơi yếm khí, đầy mùi khí thải, kể cả hơi xăng, hành động nói trên đe dọa an toàn PCCC. Facebooker này cho biết thêm, người dân lo cho an toàn của mình, bất bình nên đã báo thẳng cho công an việc xảy ra.

Sau đó, cảnh sát PCCC xác định hành vi của chủ ô tô đe dọa an toàn cháy nổ, lập biên bản xử phạt hành chính. Ban quản lý chung cư cũng liên đới vì không phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Sau đó, cảnh sát PCCC xác định hành vi của chủ ô tô đe dọa an toàn cháy nổ, lập biên bản xử phạt hành chính. Ban quản lý chung cư cũng liên đới vì không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Sự việc chấm dứt và được giải quyết thỏa đáng nhưng sự lo ngại của Facebooker thì không dừng lại. Họ quả quyết: “Tiếc gì một cú đạp ga ra ngoài trời thông thoáng có phải là an toàn hơn không? Hơi xăng mà bén thì lộc đâu chưa thấy, thấy mất ngay hàng chục xe hơi. Cháy thì bao hộ dân ở chung cư cao cấp này ra đường tất”.

Facebooker than ý thức phòng cháy của dân mình còn kém, bạ đâu cũng hút thuốc, đốt vàng mã, hương khói... Cứ vô tình như thế là đặt bao nhiêu mạng người và tài sản vào nguy cơ gặp bà hỏa rồi.