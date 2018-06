Nữ bác sĩ bị đánh gãy răng trước cổng bệnh viện

Tối nay 11.6, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phạm An Hiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện An Dương xác nhận vụ việc trên.



Cụ thể, sáng 10.6, bác sĩ Nguyễn Thị Loan, khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa huyện An Dương, đến bệnh viện thì thấy người đàn ông tên Hưng (49 tuổi, ngụ thị trấn An Dương, huyện An Dương) đỗ xe trước cổng bệnh viện, chắn chắn lối vào khoa, nên có lời nhắc nhở.

Sau khi hai bên xảy ra tranh cãi , ông Hưng đã đánh bác sĩ Loan khiến nạn nhân gãy chiếc răng số 7.

Ông Phạm An Hiện cho biết: “Ông Hưng vào thăm người bệnh trong bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, ông ấy đã gặp ban giám đốc bệnh viện để nhận sai và xin lỗi".