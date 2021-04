Nữ Bí thư Tỉnh ủy An Giang được giới thiệu bầu làm Phó chủ tịch nước

Sáng nay, 6.4, ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình nhân sự giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó chủ tịch nước.

Người được giới thiệu là bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Theo chương trình, việc bầu Phó chủ tịch nước sẽ được tiến hành trong chiều nay bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Từ năm 1987 tới nay, các phó chủ tịch nước đều được cơ cấu là nữ. Nếu được Quốc hội bầu, bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ là nữ Phó chủ tịch nước thứ 6. Bà Xuân cũng sẽ là nữ Phó chủ tịch nước trẻ tuổi nhất vào thời điểm nhậm chức.

Bà Võ Thị Ánh Xuân năm nay 51 tuổi, quê xã Thới Sơn, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trình độ cử nhân sư phạm hóa học.

Bà Xuân xuất thân là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, TX.Long Xuyên, tỉnh An Giang, sau đó chuyển sang Văn phòng Tỉnh ủy An Giang làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp từ 1996 - 2001.

Từ năm 2001, bà Xuân được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang rồi Bí thư Tỉnh ủy Tân Châu (tỉnh An Giang).

Tại Đại hội XI (1.2011), bà Xuân được bầu làm Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI, sau đó tới 2.2013, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016.