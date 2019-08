Nữ cán bộ công an 'đại náo sân bay Tân Sơn Nhất' bị phạt... 200.000 đồng

Hôm qua 22.8, mạng xã hội dậy sóng trước nội dung clip ghi lại hình ảnh nữ hành khách chửi bới nhân viên tại quầy thủ tục sân bay Tân Sơn Nhất , với rất nhiều lời lẽ thô tục, cay nghiệt và thái độ thách thức, bất chấp hành khách khác và nhân viên an ninh sân bay can ngăn. Thậm chí, khi những hành khách khác phản ứng, nhắc nhở nói nhỏ, không gây rối trật tự công cộng thì bà này lớn tiếng thách thức cả hành khách.

Thông tin từ Trung tâm an ninh hành khách Tân Sơn Nhất cho biết, sự việc xảy ra trong quá trình hành khách làm thủ tục check in tại quầy A - Vietnam Airlines, sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11.8.

Theo đó, khoảng 13 giờ 35 ngày 11.8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú Hà Nội) đi cùng hành khách Ngô Tiến Dũng và Lê Bảo An đến làm thủ tục chuyến bay VN248, lộ trình TP.HCM - Hà Nội. Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay. Khi không được đồng ý, bà Hiền lớn tiếng, có lời lẽ thô bạo với nhân viên hàng không , không hợp tác giải quyết vụ việc.

Sau đó, bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng giải quyết cho đi chuyến bay VN248. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến an ninh soi chiếu, hành khách làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng. Vì vậy, đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn.

Trong lúc nhân viên an ninh hướng dẫn bà Hiền liên hệ với Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà này tiếp tục có hành vi to tiếng, chống người thi hành công vụ, dùng tay đánh vào người nhân viên an ninh hàng không, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Ngày 22.8, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên xác nhận bà Lê Thị Hiền là cán bộ Đội CSGT - trật tự - phản ứng nhanh của Công an Q.Đống Đa (Hà Nội). Tuy nhiên, Công an Q.Đống Đa từ chối cung cấp thông tin về vi phạm hàng không của bà Hiền.