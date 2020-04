Nữ chủ quán cà phê bị cướp tài sản, xỏ kim tây vào miệng: Khởi tố bị can

Ngày 6.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Tấn Thanh, (30 tuổi, ngụ xã An Bình Tây, H.Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về hành vi c ướp tài sản.