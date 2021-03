'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh báo mất trộm bộ đồng hồ 10 tỉ đồng

Chiều 30.3, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Trần Thị Ngọc Trinh (thường được gọi là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, 33 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) vừa có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an về việc bị mất trộm tài sản trị giá khoảng 10 tỉ đồng.

Theo đó, Ngọc Trinh báo bị mất trộm bộ đồng hồ (hơn 10 chiếc) có giá trị khoảng 10 tỉ đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP.Thủ Đức đã lập hồ sơ, chuyển lên Công an TP.Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.