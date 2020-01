Nhật Kim Anh tiết lộ danh tính hung thủ trộm 5 tỉ đồng

Nhật Kim Anh viết: “Hôm nay, tôi kính gửi đến những con người mà trước đây từng đi rêu rao rằng tôi là diễn viên ca sĩ nên diễn hay lắm, tự tạo hiện trường giả, thuê người giả công an tới nhà chụp hình đăng báo để đánh bóng tên tuổi. Và đây nhé, những người nói tôi như vậy thì xin hãy nhìn đi nhé". Cũng trong đoạn status, Nhật Kim Anh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng đã giúp cô lấy lại được tài sản, mặc dù không trọn vẹn. Cô cũng nhắn nhủ: “Nhân đây, tôi cũng mong các nghệ sĩ và tất cả mọi người sẽ cẩn thận hơn, đề phòng hơn trong chính ngôi nhà của mình”.

Dòng trạng thái của giọng ca Lâu đài cát lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ thông tin về vụ trộm két sắt trên trang cá nhân sau thời gian dài im ắng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ khuyên Nhật Kim Anh nên cho qua chuyện cũ để tiếp tục làm việc và cống hiến nghệ thuật . Ca sĩ Nguyên Vũ viết: “Đầu năm chuyện cũ buồn phiền lo lắng cho qua hết nhé em. Hãy chào đón những vui tươi yêu thương và hạnh phúc nè”. “Chúc mừng em đã nhận lại một ít tài sản bị mất. Hy vọng năm mới mọi việc tốt đẹp sẽ đến với em", khán giả khác động viên.

Dòng trạng thái của Nhật Kim Anh trên trang cá nhân Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Nhật Kim Anh từng gây xôn xao dư luận khi bị trộm đột nhập vào nhà, phá két sắt mất 5 tỉ đồng. Theo đó, ngày 14.7, trên đường đi công tác từ Cần Thơ về TP.HCM, Nhật Kim Anh kiểm tra qua camera phát hiện hai két sắt đặt ở phòng ngủ bị phá. Về đến nhà, nữ ca sĩ kiểm tra thì toàn bộ số tài sản trong két sắt đã bị mất. Theo trình báo của nạn nhân, số tài sản bị mất gồm nhiều vàng, nhẫn kim cương, trị giá khoảng 5 tỉ đồng. Đúng ba tháng sau, Công an TP.HCM cho biết đã bắt được nghi phạm đột nhập vào nhà nữ ca sĩ.

Nhật Kim Anh cho biết thời điểm đó, nhiều người nói cô cố tình ngụy tạo vụ trộm để tạo scandal, đánh bóng tên tuổi. Đến hiện tại, công an đã bắt được 2 tên trộm, hoàn trả cho cô 60 cây vàng. Theo nữ ca sĩ, số tiền này chưa tới 2,5 tỉ đồng, tức một nửa, nhưng có còn hơn không. Người đẹp kể thêm: "Tôi mất tổng cộng 100 cây vàng, 4 nhẫn hột xoàn và 500 triệu đồng tiền mặt với một số vàng vòng của con trai lúc thôi nôi, rồi vàng cưới, đô la, mất hết. Bây giờ lấy lại được 60 cây là mừng. Nhiều người hỏi tôi có muốn mạnh tay với tên trộm không thì tôi không. Tôi thiên về chánh pháp, tự nói bản thân chắc kiếp trước tôi làm gì đó nên phải gặp chuyện không may như vậy. Thôi giờ mình có tài sản trả lại là may rồi, mình cũng không muốn quyết liệt tới như vậy. Họ đã bị bắt rồi thì thôi, họ làm sai thì có pháp luật xử lý, tôi không ý kiến".