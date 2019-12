Nữ quái Sài Gòn tung chiêu tráo vàng giả ở tiệm vàng Đà Nẵng

Ngày 20.12, Công an Q.Liên Chiểu bắt giữ khẩn cấp nữ quái Sài Gòn đem chiêu tráo vàng giả ra Đà Nẵng hành nghề.

Khoảng 15 giờ ngày 13.12, Trần Diệu Hằng (còn gọi là Vy, 40 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) điều khiển xe máy BS 59F2 - 145.79 mang theo 5 sợi dây chuyền vàng giả đến tiệm vàng Kim Khánh - Việt Hùng (24 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) của ông Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi).

Hằng giả vờ hỏi mua vàng nên nhân viên Phan Thị Thanh Phượng (22 tuổi) lấy 1 dây chuyền vàng đưa Hằng xem. Lợi dụng chị Phượng sơ hở, Hằng cất sợi dây chuyền vàng thật vào túi áo khoác, đánh tráo vàng giả và trả lại nữ nhân viên.

Để tiếp tục đánh lạc hướng, Hằng đi xung quanh, đến một tủ trang sức khác mua 1 nhẫn vàng rồi quay lại tủ dây chuyền đòi xem sợi dây chuyền khác. Chị Phượng đưa dây chuyền ra cũng bị Hằng tráo vàng giả.

Do đang nợ người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) 6 triệu đồng nên Hằng mang 2 sợi dây chuyền vàng cấn hết nợ.

Chiều 14.12, tiệm vàng Kim Khánh - Việt Hùng kiểm kê hàng, thì phát hiện 2 sợi dây chuyền vàng giả nên trích xuất camera và phát hiện Hằng đã đánh tráo vàng.

3 dây chuyền vàng giả, 5 nhẫn vàng thu giữ của Hằng Ảnh: Nguyễn Tú

Sáng 15.12, Hằng quay lại tiệm vàng này định tiếp tục xuất chiêu tráo vàng giả, thì bị chị Phượng báo chủ tiệm Nguyễn Văn Hùng. Bị ông Hùng chất vấn, Hằng thừa nhận hành vi và xin khắc phục bằng cách bồi thường 6 triệu đồng và 1 nhẫn 1 chỉ vàng 9999.

Sau khi nhận được tiền và vàng, ông Hùng báo Công an P.Hòa Khánh Bắc bắt giữ nữ quái đánh tráo vàng giả, thu giữ 3 sợi dây chuyền vàng giả, 5 nhẫn vàng. Hiện công an Q.Liên Chiểu đang gia hạn tạm giữ Hằng 3 ngày để chờ kết quả định giá tài sản, làm căn cứ khởi tố vụ án và bị can.