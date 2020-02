Nữ thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc làm Phó giám đốc Công an Đồng Tháp

Ngày 17.2, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng công an huyện Lấp Vò, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp