Đồng Tháp điều động công an chính quy về công tác tại xã, thị trấn

Chiều 28.8, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố điều động 12 công an chính quy đang công tác tại công an các huyện, thị xã về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã, thị trấn trực thuộc.

Tại lễ công bố điều động , ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhắn nhủ các công an chính quy được điều động cần phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; gần dân, sát dân để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh nhằm góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 12.8, UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án điều động lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Theo đó, ở các xã, sẽ có trưởng công an xã và từ 1 đến 2 phó trưởng công an xã là lực lượng chính quy, còn lại là lực lượng bán chuyên trách công an; ở các thị trấn sẽ thực hiện theo mô hình: trưởng, phó trưởng công an và công an viên thường trực là lực lượng chính quy, còn lại là lực lượng bán chuyên trách.

Tính đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động 97 công an chính quy về công tác tại công an các xã, thị trấn.