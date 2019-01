Ô tô mất lái, tông chết bé 3 tuổi: Khởi tố, bắt giam tài xế

Sáng 27.1, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết liên quan đến vụ ô tô 'điên' lao lên vỉa hè, tông bé 3 tuổi tử vong, mẹ nguy kịch, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Ngô Quyền (60 tuổi, ở xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ