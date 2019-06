Ô tô tông hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ, 6 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6 giờ 40 tại Ngã ba Hoa Lư, TP.Pleiku (Gia Lai).

Vào thời điểm này, ô tô 4 chỗ BS 81A-169.71 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông từ hướng đường Phạm Văn Đồng đã tông vào 5 chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ. Không dừng lại ở đó, chiếc xe này tiếp tục lao tới phía trước với tốc độ cao, băng qua ngã ba và tông vào đuôi ô tô 81A-083.70 và chỉ dừng lại khi tông vào bồn cây trong lề đường và làm gãy cột điện.

Ảnh: Trần Hiếu Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về nhân mạng

Thông tin ban đầu, 6 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu, 5 chiếc xe máy cũng bị hư hỏng. Hiện chưa có thông tin về người tham gia phương tiện.

Nhiều người bị thương đã được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, lực lượng CSGTT Công an TP.Pleiku và Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, giải tỏa ùn tắc tại nút giao thông này. Cùng với đó, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra nhanh về chất kích thích của người điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng kết quả âm tính.