Oan sai 40 năm: Chuyến đi 'để đời' của cụ bà 94 tuổi đi đòi công lý

Trước đó, Báo Thanh Niên có loạt bài nêu những sai sót liên quan đến “vụ cướp 5 chỉ vàng” tại nhà máy xay xát ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng (Tây Ninh) dẫn đến các nạn nhân kể trên bị oan sai 40 năm. Đêm 26.7.1979, chỉ vì tin báo có vụ cướp vàng xảy ra tại nhà máy xay lúa do ông Nguyễn Văn Đơ làm chủ, 8 người trong một “đại gia đình” đang sống cuộc đời yên ấm bỗng nhiên bị bắt. Tám người bị bắt là: ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng lớn), Hồ Long Chánh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Dũng (Dũng nhỏ), Nguyễn Thành Nghị, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Lan. Những người này bị bắt giam 3 năm 9 tháng 14 ngày. Năm 1983, họ được ra tù nhưng chỉ có ông Dũng (lớn) có quyết định đình chỉ vụ án do khi bị bắt ông đang là quân nhân chiến đấu ở chiến trường Campuchia (ông Dũng đã lấy quyết định đình chỉ vụ án này để khiếu nại đòi bồi thường do bị tù oan - PV). Năm 2018, TAND Tây Ninh phán quyết VKS tỉnh Tây Ninh phải bồi thường ông Dũng 615 triệu đồng. Sau loạt bài phản ánh của Báo Thanh Niên, ngày 4.4, VKS tỉnh Tây Ninh mới trao quyết định đình chỉ vụ án cho 7 nạn nhân (và đại diện các nạn nhân) còn lại. Đây là cơ sở để các nạn nhân đòi quyền lợi, bồi thường cho mình sau nỗi niềm oan sai 40 năm.