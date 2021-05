Ông bà nội cháu bé nhiễm Covid-19 ở Hà Nội âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Chiều 23.5, thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, xét nghiệm Covid-19 lần 1 của ông bà nội cháu N.V.C (11 tuổi, ở Hà Nội, là cháu bé phát hiện bị nhiễm Covid-19 khi đang về chơi nhà ông bà ở Hải Phòng) đã có kết quả âm tính.

Trong khi đó, CDC Hà Nội thông tin, bố, mẹ và em trai cháu C. đã được xác định nhiễm Covid-19 vào sáng nay.

Như Thanh Niên đã đưa tin, đêm 22.5, trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm sàng lọc do Bệnh viện Vinmec Hà Nội thực hiện, bố mẹ cháu C. có chở cháu bằng ôtô riêng về chơi nhà ông bà nội (ở TT.Trường Sơn, H.An Lão, TP.Hải Phòng). Khi về nhà ông bà, cháu C. lên thẳng phòng ngủ, bố mẹ cháu cũng quay về Hà Nội ngay (không tiếp xúc với ai), ông bà cháu cũng chưa tiếp xúc với ai sau đó.

Đến sáng sớm 23.5, Sở Y tế TP.Hải Phòng nhận được thông tin cháu có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ngay sau khi nhận được tin về ca bệnh, Sở Y tế Hải Phòng và H.An Lão đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, phong tỏa, phun khử khuẩn nơi ca bệnh có mặt, điều tra dịch tễ, truy vết F1, F2.

Do gia đình cháu C. đang sinh sống tại Hà Nội, để thuận lợi trong chăm sóc, sau khi xin ý kiến, ngành y tế đã chuyển cháu về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) để theo dõi, điều trị. Ông bà cháu cũng đã được đưa đi cách ly tập trung, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

Có kháng thể vẫn cần tiêm vắc xin phòng Covid-19

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng và thông báo nhanh của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, đã có 2 trường hợp F1, là chồng và con trai bệnh nhân 4380 có kháng thể với SARS-CoV-2, trong khi đó cả 2 người này chưa được tiêm phòng vắc xin. Điều này được lý giải là rất có thể 2 trường hợp này đã bị nhiễm Covid-19 trong thời gian gần đây và hiện đã khỏi bệnh.

Chiều nay, trao đổi với Thanh Niên, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, cho biết: “Với những trường hợp có kháng thể (kể cả đã nhiễm Covid-19 và khỏi) thì vẫn khuyến khích tiêm vắc xin phòng Covid-19 để tiếp tục tạo ra kháng thể một cách bền vững, làm tăng trí nhớ miễn dịch”.

Cũng theo PGS.TS Dương Thị Hồng, không nên đặt vấn đề phải xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm vắc xin Covid-19. “Nguyên nhân như tôi nói ở trên. Dù có hay không có kháng thể thì tiêm vắc xin cũng tiếp tục tạo ra kháng thể. Miễn sao đảm bảo khoảng cách các mũi tiêm từ 28 ngày trở lên để tối đa hóa hiệu quả”, bà Hồng nhấn mạnh.